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KUMSAL RESTAURANT'A

KUMSAL RESTAURANT'A

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 15-08-2023 16:05   Güncelleme : 15-08-2023 16:09
KUMSAL RESTAURANT'A

GOP'daki Restaurantımıza genç soğuk mezeci Kalfası, balıktan anlayan tavacı ustası ve ızgara ustası  alınacaktır.

0541.440 92 20
 

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