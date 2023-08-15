KUMSAL RESTAURANT'A

GOP'daki Restaurantımıza genç soğuk mezeci Kalfası, balıktan anlayan tavacı ustası ve ızgara ustası alınacaktır.
0541.440 92 20
İLAN SORUMLUSU
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
KAZAN KERESTECİLER SİTESİNE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR
İLANLARINIZ Gazete+ İnternet+ Gazete Tunçbilek farkı ile daha fazla iş arayan ve iş verene ulaşmaktadır.