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KUAFÖRLERİN HAFTADA BİR GÜN KAPANMALARI ERTELENDİ

KUAFÖRLERİN HAFTADA BİRGÜN KAPANMALARI ERTELENDİ

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Giriş Tarihi : 30-12-2022 06:14   Güncelleme : 30-12-2022 06:47
KUAFÖRLERİN HAFTADA BİR GÜN KAPANMALARI ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı, yurt genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Bakanlık, bu işletmelerin haftanın 1 günü kapalı olması yönünde alınan kararı 1 Temmuz 2023’e erteledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararın 1 Ekim 2022’de uygulanması planlanmıştı. Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2023’e ertelenmişti.

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Kuaför Berber manikürist kalfa çırak
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