KUAFÖRLERİN HAFTADA BİR GÜN KAPANMALARI ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı, yurt genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Bakanlık, bu işletmelerin haftanın 1 günü kapalı olması yönünde alınan kararı 1 Temmuz 2023’e erteledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararın 1 Ekim 2022’de uygulanması planlanmıştı. Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2023’e ertelenmişti.