DÜNYA
Giriş Tarihi : 03-03-2020 14:00

Kremlin’den flaş Türkiye açıklaması

Kremlin, Suriye'de yaşanan gerilimin ardından flaş bir açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un açıklamasında, "Rusya'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye ile doğrudan mücadele etme riskini minimuma indirme umudu var. İki ülkenin orduları sürekli temas halinde" ifadesi yer aldı.

Kremlin’den flaş Türkiye açıklaması

Suriye’nin İdlib bölgesinde tansiyon yüksek… Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken bugün Rusya’dan bir açıklama geldi… Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Suriye’de Türkiye ile doğrudan çatışmaya girme riskini azaltma umudu olduğunu dile getiren Peskov, hem Türkiye hem de Rusya askerlerinin İdlib bölgesinde çok yakın olduğunu söyledi.

Peskov, “Biz Türkiye ile doğrudan çatışma riskini tamamen en aza indirmeyi başarabileceğimizi umuyoruz, bunu da iki ülke ordusu arasındaki yakın iletişim aracılığıyla yapacağız” dedi.

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da bir araya geleceğini dile getiren Peskov, Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de olduğu ayrı bir zirvenin gerçekleşebileceğini duyurdu.

ETİKETLER: kremlin türkiye suriye idlib açıklama
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