Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapılmasının henüz bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında Putin'le İdlib'deki durumu görüşmek üzere 5 Mart'ta İstanbul'da büyük bir olasılıkla bir araya geleceklerini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a basın toplantısında Putin'in 5 Mart'ta İstanbul'a gitmeyi planlayıp planlamadığı soruldu.

Peskov, "Şu anda Putin'in planlarında 5 Mart'ta böyle bir görüşme yapılması yer almıyor. Putin'in 5 Mart için farklı iş planları mevcut" yanıtını verdi.