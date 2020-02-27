DÜNYA
Giriş Tarihi : 27-02-2020 17:35

Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapılmasının henüz bulunmadığını söyledi.

Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında Putin'le İdlib'deki durumu görüşmek üzere 5 Mart'ta İstanbul'da büyük bir olasılıkla bir araya geleceklerini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a basın toplantısında Putin'in 5 Mart'ta İstanbul'a gitmeyi planlayıp planlamadığı soruldu.

Peskov, "Şu anda Putin'in planlarında 5 Mart'ta böyle bir görüşme yapılması yer almıyor. Putin'in 5 Mart için farklı iş planları mevcut" yanıtını verdi.

ETİKETLER: kremlin sözcüsü dmitry peskov rusya devlet başkanı putin erdoğan
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2346
  • 2Trabzonspor2245
  • 3Galatasaray2345
  • 4Sivasspor2345
  • 5Alanyaspor2339
  • 6Fenerbahçe2338
  • 7Beşiktaş2337
  • 8Göztepe2234
  • 9Gaziantep FK2331
  • 10Gençlerbirliği2327
  • 11Antalyaspor2325
  • 12Yeni Malatyaspor2224
  • 13Denizlispor2324
  • 14Çaykur Rizespor2224
  • 15Konyaspor2321
  • 16MKE Ankaragücü2320
  • 17Kasımpaşa2319
  • 18Kayserispor2316
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA