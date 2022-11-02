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KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE SIKNTILI ARTIŞ

KREDİ KARTLARI İLE ÖDEMELERDE BÜYÜK ARTIŞ

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-11-2022 20:42   Güncelleme : 02-11-2022 20:50
KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE SIKNTILI ARTIŞ

           Banka kartlarıyla eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artarak 363,4 milyar TL oldu.

          BKM'den eylül ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, eylül ayı sonunda Türkiye'de 95,3 milyon adet kredi kartı, 164,6 milyon adet banka kartı ve 66 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

         2021 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 16'lık, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 326 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: kredi kartı Visa
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