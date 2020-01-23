DÜNYA
Giriş Tarihi : 23-01-2020 17:40

Koronavirüsü yayılıyor

Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, gelen son dakika bilgisine göre Singapur ve Vietnam aralarında olmak üzere birçok ülkeye sıçramaya başladı.

Koronavirüsü yayılıyor

Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ve yaklaşık 600 kişiye bulaşan koronavirüsü vakası Singapur'da da görüldü.

Singapur Sağlık Bakanlığı şehirde bulunan, 66 yaşındaki Çin vatandaşı bir erkeğin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

VİETNAM DA DUYURDU

Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA HİNDİSTANLI HEMŞİREDE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.

ETİKETLER: koronavirüsü virüs çin singapur vietnam
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