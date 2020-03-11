SAĞLIK
Giriş Tarihi : 11-03-2020 09:16   Güncelleme : 11-03-2020 09:58

'Koronavirüs tedbirlerleri değerlendirmelerimiz sürmekte'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir." dedi.

'Koronavirüs tedbirlerleri değerlendirmelerimiz sürmekte'

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

 

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgını Koronavirüs yayılma haritasıBakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.  

ETİKETLER: koronavirüs türkiye MEB
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