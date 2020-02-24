Koronavirüs Kuyruğu...

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van ve Hakkari´nin yanısıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara kapatıldı. Sınır kapısında bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

İran’da corona virüsle ölenlerin sayısı 8’e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran’a açılan tüm sınır kapılarını kapattı.

İran’a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda da bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran’da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye´de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

YAYA DÖNÜŞ SERBEST

Türk işadamı yaya olarak sınırdan geçtiğini aracının İran’da kaldığını söyledi.

İran’dan Türkiye’ye yaya olarak gelen Türk işadamı Serhat İnan Niyet şunları kaydetti:

* İki gün önce Azerbaycan´dan İran’a geçtim. İran’a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran´dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı.

* İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim.

* Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran’a alınıyor. Türk plakalı TIR ve diğer araçların İran’a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralar da var.

İranlılar corona virüsünün ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

İRANLILAR ENDİŞELİ

Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün ülke ekonomilerine büyük darbe vuracağını söyledi.