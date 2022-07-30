SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-07-2022 11:35

KORONA'DA Son Durum

KORONA'da Son Durum

KORONA'DA Son Durum

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu. 

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti.

11-17 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 226 bin 532. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre 138 bin 892 arttı.

 

 

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