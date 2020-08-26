SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-08-2020 08:23

KORONA ELBİSEDE 4 SAAT YAŞAYABİLİYOR.

KORONA ELBİSEDE 4 SAAT YAŞAYABİLİYOR

KORONA ELBİSEDE 4 SAAT YAŞAYABİLİYOR.

Korona virüsten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgın süresi boyunca merak edilen bir konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ceyhan, sağlık çalışanı direkt Covid-19’lu biriyle temas ettiyse en az 4 saat civarında elbisesinde virüs bulunabileceğini belirterek, “Örneğin, bu kişiler toplu taşıma aracına bindi, başka kişi kendi eliyle o kişinin elbisesine dokunmadı diyelim; virüs bulaşmaz. Virüs atlayan, uçan, yürüyen bir varlık değil. O nedenle el ile o sağlık personelinin kıyafetine temas olabilir, eğer böyle bir durum olmadıysa korkulacak bir şey yok. Normalde hasta teması sırasında kullanılan iş kıyafeti giyildiğini düşünmüyorum. Sağlık kıyafeti giymiş olabilir; ancak hasta ile teması sırasında o kıyafeti giymiyordur. Giyiyorsa Covid-19 ile temas içeren bir işte çalışmıyordur” dedi.  

Kaynak: DHA 

Kaynak Yeniçağ: Koronada merak edilen soru yanıt buldu: İşte korona virüsün elbisede yaşadığı süre

ETİKETLER: koronavirüs elbise Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanlığı
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