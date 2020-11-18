SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-11-2020 07:56   Güncelleme : 18-11-2020 08:02

KORONA-19 AŞISI AMERİKA'DA dağıtılmaya başlandı

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KORONA-19 AŞISI AMERİKA'DA dağıtılmaya başlandı

     ABD’li ilaç firması Pfizer, Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech ile koronavirüse (corona virüs) karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının pilot dağıtımına başladı.

     New York Post gazetesi servis ettiği haberde, iki şirketin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD’nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

     Haberde aşının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi. 

     Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı. 

Kaynak : Karar Gazetesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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