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Giriş Tarihi : 13-01-2020 09:27

Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü

Katil zanlısı, Edremit ilçesindeki evlerinde yaşanan cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köpeğini dövdüğü oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde Batuhan S. (20) ile babası Ali S. (40) arasında tartışma çıktı.

Evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S, mutfakta kahvaltı yapan babasına iki al ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından vurulan Ali S'nin öldüğünü belirledi. Ali S'nin eşi Sevgi S. ise sinir krizi geçirdi.

Akçay Polis Merkezine giderek teslim olan Batuhan S'nin ilk ifadesinde, sık sık aralarında tartışma yaşanan babasının olay öncesi kendisine ait köpeği dövdüğünü ve bunun üzerine kavga ettiklerini, evdeki tüfek ile mutfakta oturduğu sırada ona ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Ali S'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ETİKETLER: baba balıkesir cinayet edremit
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