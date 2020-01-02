EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-01-2020 13:01

Konut kredisi faizleri düştü!

Kamu bankaları sıfır konut alımlarında kredi faizi yüzde 0.79'a kadar düşürdü. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da içinde bulunduğu kamu bankaları, 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verecek.

Konut kredisi faizleri düştü!

Konut almak isteyenler için kamu bankaları faiz avantajını müşterilerine kullandırmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak’ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı.

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Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı.

Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi faizleri bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek.

ETİKETLER: konut kredisi faiz oranları
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