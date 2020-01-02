EKONOMİ 7 OKUNMA

Konut kredisi faizleri düştü!

Kamu bankaları sıfır konut alımlarında kredi faizi yüzde 0.79'a kadar düşürdü. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da içinde bulunduğu kamu bankaları, 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verecek.