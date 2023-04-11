Konstrüksiyon boyacısı Konstrüksiyon boyacısı DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 11-04-2023 13:25 Güncelleme : 11-04-2023 13:25 31 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Vasıflı- Vasıfsız MOBİLYA Ustası TEMELLİ fabrikamızda çalışmak üzere çelik konstrüksiyon boyacısı aranmaktadır. 0312.640 14 10 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: ELEMAN İLANLARI BOYACI ÇELİK SERİ İLANLAR YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır