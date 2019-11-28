DÜNYA
Giriş Tarihi : 28-11-2019 08:49

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 bin 110 kişi kızamıktan öldü

Salgın hastalıklarla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl başından beri 5 bin 110 kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 bin 110 kişi kızamıktan öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkili olan kızamık salgını nedeniyle, 1 Ocak-17 Kasım tarihleri arasında 250 bin 270 kızamık vakasının görüldüğü, bunların 5 bin 110'unun ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, hastalığın daha da yayılmasını önlemek amacıyla binlerce çocuğa kızamık aşısı uygulandığı ve ülkenin birçok yerindeki sağlık merkezlerine bin 137 çocuk kiti dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enfeksiyonun en fazla 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü ve hastalanan çocuklarının yüzde 90'ının yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, ülkede bu yıl görülen kızamık vakalarının 2018'e göre 3 kat fazla olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük kızamık salgını

Söz konusu salgın "dünyanın en büyük kızamık salgını" olarak ifade ediliyor. KDC'de kızamık aşısının yapılma oranının ülke çapında düşük olması, salgının daha da yayılmasına yol açıyor

KDC'deki kızamık salgını, Ağustos 2018'den bu yana ülkenin doğusunda süren ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğü Ebola'dan daha çok kişinin hayatına mal oldu.

Ülkenin doğusunda yaşanan şiddet olayları ve ayrılıkçı çatışmalar salgınla mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

Beni kentinde faaliyet gösteren silahlı grupların saldırılarında 99 sivil yaşamını yitirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de salgınla mücadele eden 49 personelini güvensizlik nedeniyle kentten geri çekti.

ETİKETLER: kongo demokratik cumhuriyeti kızamık salgın hastalık
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