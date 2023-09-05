Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
06 EYLÜL Çarşamba 08:09
Mobil Arama Galeriler Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR,VASIFSIZLAR, EHLİYETLİ SEVKİYAT ELEMANLARI

KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR,VASIFSIZLAR, EHLİYETLİ SEVKİYAT ELEMANLARI

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 05-09-2023 12:20   Güncelleme : 04-09-2023 12:21
KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR,VASIFSIZLAR, EHLİYETLİ SEVKİYAT ELEMANLARI

KONFEKSİYON firmamıza ehliyetli Sevkiyat personeli, Kesimci ustalar- Vasıfsızlar 0552.624 86 70
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: KONFEKSİYON FİRMASI KESİMCİ USTALAR VASIFSIZLAR EHLİYETLİ SEVKİYAT ELEMANLARI
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter