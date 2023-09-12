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KONFEKSİYON FİRMASINA, KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR, SEVKİYAT PERSONELİ

KONFEKSİYON FİRMASINA, KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR, SEVKİYAT PERSONELİ

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 12-09-2023 11:19   Güncelleme : 12-09-2023 11:19
KONFEKSİYON FİRMASINA, KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR, SEVKİYAT PERSONELİ

KONFEKSİYON firmamıza ehliyetli Sevkiyat personeli, Kesimci ustalar- Vasıfsızlar 0552.624°86°70
 

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