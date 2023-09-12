KONFEKSİYON firmamıza ehliyetli Sevkiyat personeli, Kesimci ustalar- Vasıfsızlar 0552.624°86°70
KONFEKSİYON FİRMASINA, KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR, SEVKİYAT PERSONELİ
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TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 12-09-2023 11:19 Güncelleme : 12-09-2023 11:19
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