KONFEKSİYON firmamıza ehliyetli Sevkiyat personeli, Kesimci ustalar- Vasıfsızlar 0552.624 86 70
KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR
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TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 14-09-2023 16:03
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