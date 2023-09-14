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KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR

KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 14-09-2023 16:03
KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR

KONFEKSİYON firmamıza ehliyetli Sevkiyat personeli, Kesimci ustalar- Vasıfsızlar 0552.624 86 70
 

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