KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara EMLAK & VASITA Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:59 Güncelleme : 07-06-2023 16:59 4 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER devren kuaför salonu ACELE Didim Altınkum'da kiralık daire KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara, iki odalı, az eşyalı bahçekatı. 0538.817 08 24 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli