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KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara

KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara

EMLAK & VASITA
Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:59   Güncelleme : 07-06-2023 16:59
KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara

KOLEJ'e yakın öğrenciye yada bekara, iki odalı, az eşyalı bahçekatı.

0538.817 08 24
 

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