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KOKEREÇ dükkanımıza SGK'lı ve devamlı

KOKEREÇ dükkanımıza SGK'lı ve devamlı

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 21-06-2023 12:58   Güncelleme : 21-06-2023 12:58
KOKEREÇ dükkanımıza SGK'lı ve devamlı

KOKEREÇ dükkanımıza SGK'lı ve devamlı gece tezgahta çalışacak ve gündüze garson bay elemanlar.

0312.229 40 62- 0530.116 14 02 (Cevdet Bey)
 

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