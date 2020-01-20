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Giriş Tarihi : 20-01-2020 09:56

Kocaeli'de bir AVM'de yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de bir AVM'de yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin (AVM) çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden ve İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıyı saran alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı.

Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Bazı iş yerlerinde büyük çapta hasar oluştu

Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

ETİKETLER: KOCAELİ AVM YANGIN
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