KIZ yurduna bayan temizlik elemanı KIZ yurduna bayan temizlik elemanı TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 25-04-2023 12:00 Güncelleme : 25-04-2023 12:00 53 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER çay, temizlik ve yemek için bayan eleman KEÇİÖREN'deki anaokulumuzda KIZ yurduna bayan temizlik elemanı. 0535.484 57 25 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye