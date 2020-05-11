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Giriş Tarihi : 11-05-2020 05:11

KISITLAMA KARARINA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Kısıtlama KARARI

KISITLAMA KARARINA UYMAYANLARA YAPTIRIM

       İçişleri Bakanlığımız  bu hafta Kısıtlama kararlarına  uymayanlar hakkında  yapılan işlemler ile Karantina uygulamaları hakkında kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Açıklamalarda şunlara değinildi: 

       24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

       Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama Kararına 

uymayan vatandaşımız olmuştur. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

        Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki 3 belde,50 köy, 51 mahalle ve     7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658'dir.

       Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

ETİKETLER: İçişleri Bakanlığı Karantina
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