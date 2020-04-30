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Giriş Tarihi : 30-04-2020 10:33

KISA KISA BUGÜN SABAH

KISA KISA

KISA KISA BUGÜN SABAH

     Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından 1 milyon yazılımcı projesine şimdiden 451 bin başvurunun olduğunu açıkladı.

      Yargıda dava açma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar süreleri gibi tüm    hukuksal işlemlere ilişkin süreler, hakların korunması amacıyla 15 Hazirana kadar ertelendi.

      Koçtaş 24 Martta korona virüs nedeniyle kapattığı 51 mağazasını 4 Mayıs Pazartesi yeniden açmaya karar verdi.

      Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  sağlık çalışanlarından 7 bin 428 'inin enfekte olduğunu, enfekte oranının %6.5 olduğunu açıkladı.

       Rusya son 24 saatte 7 bin 99 vaka sayısıyla toplam vaka sayısının 106 bin 498 olduğunu   olduğunu açıkladı

         

 

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