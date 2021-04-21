KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE YENİDEN 3 AY

kısa çalışma ödeneği

Hükümet, koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara maddi destek için etkin kullanılan ve geçen mart ayı itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeneğin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

Bu süreçte vatandaşa maddi destek için etkin olarak kullanılan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ), hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı oldu. Ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.