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KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak

KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak

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Giriş Tarihi : 22-06-2023 10:13   Güncelleme : 22-06-2023 10:13
KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak

KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak, ehliyeti olan, aktif araba kullanabilen, ikişer at ve ineğe bakacak, konteynerde yaşayacak personel alınacaktır. 0533.270 93 98

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