KIRŞEHİR Mucur İlçesinde KIRŞEHİR Mucur İlçesinde DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 10-06-2023 16:09 Güncelleme : 10-06-2023 16:09 7 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Perdizayn Perde Mağazamıza AKINCIOĞLU HURDACILIĞA DOLGUN MAAŞLA KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak, ehliyeti olan, aktif araba kullanabilen, ikişer at ve ineğe bakacak, konteynerde yaşayacak personel alınacaktır. 0533.270 93 98 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor