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KIRŞEHİR Mucur İlçesinde

KIRŞEHİR Mucur İlçesinde

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Giriş Tarihi : 10-06-2023 16:09   Güncelleme : 10-06-2023 16:09
KIRŞEHİR Mucur İlçesinde

KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak, ehliyeti olan, aktif araba kullanabilen, ikişer at ve ineğe bakacak, konteynerde yaşayacak personel alınacaktır.

0533.270 93 98
 

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