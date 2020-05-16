EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-05-2020 14:40

Kırıkkale Yahşiyan Belediyesi ile Berberlerin Dayanışması

Berberler

Kırıkkale Yahşiyan Belediyesi ile Berberlerin Dayanışması

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir süredir iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförlere destek amacıyla hijyen paketi hediye etti. Farklı bir uygulamaya da imza atan Başkan Türkyılmaz, maddi durumu iyi olmayanların rahatça berber ve kuaförlere gidebilmesi amacıyla işletme sahiplerine ‘askıda tıraş’ uygulaması için de 300 lira olan zarflar verdi. Dayanışma ile berber ve kuaförler, maddi durumu iyi olmayan 10 kişiyi tıraş edecek. İlçede bulunan tüm kuaför ve berberlerde uygulamanın başlatıldığını belirten Türkyılmaz, korona virüs salgınının verdiği olumsuzlukları azaltmak ve dayanışma kültürünün desteklenmesi amacıyla uygulamayı başlattıklarını belirtti.

“Her esnafa 10 kişilik tıraş parası verildi”

(İHA)

 

ETİKETLER: berbr Yahşiyan Belediyesi
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