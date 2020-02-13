Kazakistan'daki 'Türk projesine' 95 milyon dolarlık destek

Kazakistan'da, Türk firmalarının üstlendiği BAKAD projesine Avrasya Kalkınma Bankası 95 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

Astana

Avrasya Kalkınma Bankası (EABR), Kazakistan'da Türk firmalarının yapacağı Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaatı Projesi'ne (BAKAD) 95 milyon dolar finansman sağlayacak.

EABR'den yapılan açıklamada, BAKAD projesi için 95 milyon dolar tahsis edilmesine ilişkin anlaşmanın EABR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Amangeldı İsenov tarafından imzalandığı belirtildi.

BAKAD projesinin, Kazakistan'ın Almatı kentinden geçen transit yük araçlarının, şehir dışından geçmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, "Proje, otomobillerin çevreye olumsuz etkisini azaltacak ve araçların hız ve güvenliğini artıracak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 66 kilometre uzunluğundaki BAKAD'ın 4 ve 6 şeritli olacağı, yol üzerinde köprü, kavşaklar ve yol ücreti ödeme noktalarının yer alacağı kaydedildi.

Türk firmaları Alsim-Alarko ile Makyol, 2018'de BAKAD projesini üstlenmiş, Koreli SK firmasıyla konsorsiyum anlaşması imzalamıştı.

480 milyon dolar maliyetli, ülkede ilk yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilecek olan BAKAD Projesi 5 yıl içinde tamamlanarak, hizmete sunulacak.