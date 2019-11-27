EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-11-2019 09:25

Kayseri'den yılın ilk 10 ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bu yılın ilk 10 ayında kentten yapılan ihracatın Serbest Bölge'den yapılan ihracat da eklendiğinde 2,1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Kayseri'den yılın ilk 10 ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Kayseri Ticaret Odasının (KTO) aylık olağan meclis toplantısında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 2019 'un bütün dünya için her açıdan sıkıntılı bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan gelişmelerden etkilendiğini belirten Gülsoy, "Olumsuzluklara rağmen büyük Türkiye adına, 2023 hedefleri doğrultusunda inancımızı, imanımızı, azmimizi yitirmedik ve yitirmeyeceğiz. Dünya ülkelerinin önemli bir bölümünde büyüme rakamları çok iyi değil. İnşallah Orta Vadeli Yeni Ekonomik Program'da ifade edildiği gibi, önümüzdeki yıldan itibaren üç yıl art arda yüzde 5 büyüme oranını yakalarız." ifadesini kullandı.

Yıl sonu işsizlik oranlarının planlanan 12,9'un bir iki puan üzerinde çıkmasını öngördüğünü belirten Gülsoy, ancak gelecek yıldan umutlu olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl marttan itibaren faiz, döviz ve enflasyonla ilgili göstergelerin bu yıla göre daha iyi seyredeceğini tahmin ettiğini dile getiren Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ilk on ayında Türkiye'deki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 141 milyar 425 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.

"Kayseri'den ihracat Türkiye ortalamasının üstünde"

Kayseri'nin her sene ihracat fazlası veren bir il haline geldiğini söyleyen Gülsoy, kentten yapılan ihracatın Türkiye ortalamasının üzerine çıktığına dikkati çekti.

Gülsoy, şu bilgileri verdi:

"Kayseri'de ise ihracat artış oranı ülkemizin 4 katından fazla olarak gerçekleşti. Yüzde 8,3'lük bir artış var ihracatımızda. Bu yılın ilk 10 ayında Kayseri'den yaklaşık 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yüzde 8,32'lik artış ile Kayseri ihracatı bir milyar 681 milyon 406 bin dolara ulaştı. Serbest Bölge'den yapılan ihracatı da bu rakama eklediğimiz zaman ilk on ay için yaklaşık 2,1 milyar dolarlık ihracat yapmış oluyoruz. 175 kadar ülkeye ihracat yapan arkadaşlarımızın gayretleri ile yıl sonu itibarıyla bu rakamın 2,5 milyar doları aşacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yeni yeni pazarlar bularak ihracatta çok daha büyük hedefleri yakalarız."

Toplantıya konuk olan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı da yaptığı sunumla, e-fatura işlemleri ve vergilendirmedeki yeni uygulamalar konusunda sanayicileri bilgilendirdi.

ETİKETLER: kayseri ticaret odası meclis toplantısı ömer gülsoy sanayici
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA