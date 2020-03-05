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Giriş Tarihi : 05-03-2020 15:07

Kayseri'de corona virüs hareketliliği!

Kayseri'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, corona virüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Kayseri'de corona virüs hareketliliği!

Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi. Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., corona virüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

ETİKETLER: kayseri karantina gözlem koronavirüs
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