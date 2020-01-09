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Giriş Tarihi : 09-01-2020 15:26

Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Eskişehir'de bir ortaokulda kaynaştırma öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

İddiaya göre, Odunpazarı ilçesindeki Orhangazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Ş, (10) kullandığı ilaçların etkisiyle sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören ve kendi sınıfına yönlendirmek için uyandıran öğretmen Hasan Hüseyin Ö, kendisine tepki gösteren Muhammet Yusuf Ş'yi darbetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin koridorda yerdeki çocuğa tekme attığı görüldü.

Annesi ile babasının ayrı olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenilen öğrenci, hastanede darp raporu alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öğretmen Hasan Hüseyin Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmenden şikayetçi olan anne Gülşah İzgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okula gelmemi söylediler. Gittiğimde çocuğum koltukta yatıyordu, darbedilmişti." dedi.

Kaynaştırma çocuklarının da eğitim hakkı olduğunu belirten anne İzgi, "Çocuğum özel eğitim çocuğu değil, kaynaştırma öğrencisi ve normal çocuklarla okula gidebilir. Ama okuldan atma çabasındalar. En sonunda da böyle bir olayla karşılaştık. Böyle çocukların okulda okuma hakları yok gibi davranıyor. Mahkemeye başvurduk. Şikayetçiyiz." diye konuştu.

ETİKETLER: ESKİŞEHİR KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ SORUŞTURMA
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