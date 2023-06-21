Kaynak ve Montaj ustası Kaynak ve Montaj ustası TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 21-06-2023 13:53 Güncelleme : 21-06-2023 13:53 28 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza Gazaltı Kaynakçısı İVEDİK'teki Reklam firmamıza Kaynak ve Montaj ustası aranıyor. 0533.270 93 98 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak Elektrikçi Usta- Kalfa 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. AKKÖPRÜ'deki istasyonumuza ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı ETLİK'teki iş merkezimizde YEMEK, çay ve temizliğe Önmuhasebe ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav