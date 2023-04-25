Katçı, garson, belboy Katçı, garson, belboy TURİZM/ OTEL Giriş Tarihi : 25-04-2023 11:45 Güncelleme : 25-04-2023 11:45 47 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER WYNDHAM Ankara Otel'de WYNDHAM Ankara Otelimize SIHHIYE'deki otelimize katçı, garson, belboy alınacaktır. 0312.232 40 10 0545.678 56 12 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye