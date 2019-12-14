Katar Emiri: Dünyadaki anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmaya söz verdik

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, dünyadaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne katkı sunma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

19. Doha Forumunun açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, birleştirici referans olarak ortak sorumluluk ve uluslararası hukukun önemine dair şüpheci görüşlerin ağır bastığını, bu durumun da uluslararası arenada kanunların güçlendirilmesi yerine gücün hakim olmasına yol açtığını ifade etti.

Çifte standartlar dahil olmak üzere mevcut uluslararası sistemlerin etkinliğine olan güveninin kaybolmasına neden olan aksaklıkların araştırılması gerektiğini belirten Al Sani, sonraki aşama için yeni senaryolar oluşturmada samimi çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Uluslararası sorun haline gelen krizlere de değinen Al Sani, gerek uluslararası meşruiyet, fakirlik, çevre ve iklim, gerekse savaş suçlularının yargılanmasıyla ilgili konularda uluslararası ortak vizyonda kafa karışıklığı yaşandığını dile getirdi.

Al Sani, "Sorunlar ve zorluklar olduğu gibi kaldı. Çevre ve iklim sorunları büyüyor. Dünyanın büyük bir kısmındaki kronikleşmiş fakirlik sorununun yanı sıra işgal ve zor kullanarak başkalarının topraklarına el koyma konusu da çözülmedi." dedi.

Fakirlik, savaş, sığınma ve göçün birbiriyle doğrudan ilişkili olduğunu, silahlı militanların da çatışmalardan nemalandığını ve savaş suçlularının yargılanması sürecinin karmaşık hale geldiğine dikkati çeken Al Sani, bu sorunların, uluslararası koordineli çabalar ve ortak vizyon olmadan çözülemeyeceğini söyledi.

Ülkesinin, "dünyadaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne katkı sunma" taahhüdünde bulunduğunun altını çizen Al Sani, "Biz, daha önce de anlaşmazlıkların arabuluculuk ve barışçıl bir yöntemle çözülmesi için uygun bir ortam sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Katar'dan, 2021'de çatışma bölgelerinde bir milyon çocuğu eğitme sözü

Ülkesinin yardım ve kalkınma çabalarıyla ilgili çalışmalarına da değinen Al Sani, Katar'ın, 2021'de çatışma bölgelerinde bir milyon çocuğu eğitme sözü verdiğini aktardı.

Ülkesine ait Eğitim Her Şeyin Üstünde Vakfı'nın tek başına dünyadaki çatışma bölgelerinde 10 milyon çocuğa eğitim verdiğini kaydeden Al Sani, Katar Kalkınma Fonunun 59 ülkede yardım ve eğitim programlarına her yıl 600 milyon dolar katkıda bulunduğunu, Katar Hayır Kurumunun da 50 ülkede 10 milyon insanın faydalandığı kalkınma projelerine yaklaşık 400 milyon dolar destek sunduğunu ifade etti.

Al Sani, konuşmasından sonra, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Doha Forumu'nda "Yılın Kişisi" seçildiğini dile getirerek, Başbakan Muhammed'in güzel yönetimde örnek alınacak bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 19. Doha Forumuna Amerika'dan ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray danışmanı Ivanka Trump, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda üst düzey yetkili katılıyor.