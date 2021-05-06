EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-05-2021 17:02

KATAR EKONOMİ BAKANI YOLSUZLUK NEDENİYLE GÖZALTINDA

YOLSUZLUK, KATAR, EKONOMİ

KATAR EKONOMİ BAKANI YOLSUZLUK NEDENİYLE GÖZALTINDA

         Körfez ülkesi Katar’da Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi, görevi kötüye kullandığı, yolsuzluk ve kamuda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

        2013 yılından beri ülkenin ekonomi bakanı olarak görev yapan El-Emadi, aynı zamanda Katar Ulusal Bankası’nın yönetim kurulu başkanı ve Qatar Airways isimli devlet havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanıydı.

       El-Emadi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık Katar Yatırım Fonu’nun da yönetim kurulunda yer alıyor. Reuters haber ajansı, El-Emadi’nin 2014-2015 yılındaki petrol krizi sonrasında Katar’ın ekonomisini çeşitlendirmekten sorumluydu.

      Katar haber ajansı QNA’nın haberinde soruşturmanın derinleştirildiği de belirtildi.

     Uluslararası ekonomi dergisi The Banker, El-Emadi’yi 2020’nin bölgedeki en iyi bakanı olarak tanımıştı.

 

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