DÜNYA
Giriş Tarihi : 03-01-2020 08:51

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani, ABD ile birlikte İran'ın bölgedeki en büyük rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgedeki milis güçlere destek vermekle suçladığı, İran'ın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu komutanı.

Kasım Süleymani kimdir?

1998'de Kudüs Gücü'nün komutanı olan Süleymani, Lübnan'da Hizbullah'la, Suriye'de Baas yönetimiyle ve Irak'taki Şii silahlı gruplarla İran'ın ilişkilerini daha da yakınlaştırmada önemli rol oynadı. İsrail ve bazı Arap ülkelerinin istihbaratları tarafından defalarca suikast girişiminde bulunulduğu ve her seferinde bu girişimlerin engellendiği belirtiliyor.

Kudüs Gücü, ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde.

İran ordusunun en önemli yöneticilerinden, üst düzey komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesi, İran ve ABD arasındaki gerilimin çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor.

Süleymani'yle birlikte öldürüldüğü iddia edilen El Mühendis de, Amiri'den sonra Irak'taki Haşd-i Şabi güçlerinin ikinci önemli komutanıydı. Hizbullah Tugayları'nın komutanı olan El Mühendis, yaklaşık bir yıl önce verdiği bir röportajda Kasım Süleymani'yle ilişkisi için "bir askerin komutanına olan bağlılığı gibi" demişti.

ABD, 8 Nisan 2019'da Haşd-i Şabi'yi "terör örgütü" olarak kabul ettiğini açıklamıştı.

 

Orta Doğu uzmanları, Twitter üzerinden operasyonun önemini ve olası sonuçlarını değerlendirdi.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü direktörü Charles Lister, "Süleymani'nin öldürülmesinin sonuçlarını tahmin etmek zor, bu Orta Doğu'da son yılların en büyük haberi." dedi, ABD'nin yakında Suriye ve Irak'tan tamamen çekilebileceğini yazdı.
 

Resmi Twitter'da görüntüle

Irak'ta çalışan gazeteci ve araştırmacı Patrick Osgood ise "ABD ya İran'la savaşa hazır -ki böyle olması düşük bir ihtimal- ya da büyük bir gaz tankerine bir sigara atıp çekildi, Iraklıları da bunun sonuçlarını yaşamak üzere arkasında bıraktı" yorumunu yaptı.

ETİKETLER: kasım süleyman abd iran
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA