GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-02-2020 16:26

Karısını bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Karısını bıçaklayıp kaçtı

Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

ETİKETLER: istanbul beylikdüzü avm bıçakla yaralanma
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA