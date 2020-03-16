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Giriş Tarihi : 16-03-2020 10:16

Karantinadan firar… Polis yakalayıp geri getirdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde corona virüsü şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

Karantinadan firar… Polis yakalayıp geri getirdi

Konya Seydişehir’de Irak'tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün hastaneye başvurdu. Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yapılan muayenenin ardından üç kişi, corona virüsü şüphesi ile izolasyon odasına alındı.

Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle karantina odasından çıkarak hastaneyi terk etti.

Üç kişinin odada olmadığını fark edilmesi üzerine haber verilen ekipler, yaklaşık yarım saat sonra 3 kişiyi yakalayıp ambulans ile hastaneye getirdi.

ETİKETLER: konya seydişehir karantina firar kovid-19 koronavirüs
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