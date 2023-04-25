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Karadeniz Pide Ustası ve Kebapçı

Karadeniz Pide Ustası ve Kebapçı

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 25-04-2023 11:44   Güncelleme : 25-04-2023 11:44
Karadeniz Pide Ustası ve Kebapçı

İSTANBUL°YOLU'ndaki Restaurantımıza Karadeniz Pide Ustası ve Kebapçı.

0312.397 44 00
 

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