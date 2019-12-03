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Giriş Tarihi : 03-12-2019 12:29

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen

Kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yerler ve doğal güzellikler, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen

Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği Erzurum'da, son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırsa da ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sunuyor. 

Güne kar ve buzlanmayla başlayan kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar işyerlerinin önünü temizledi. Belediye ekipleri, hem iş makineleri hem de görevlilerle kar temizleme çalışması yaptı.

Tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Rabia Hanım Kümbeti, Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Cami ve diğer turistik alanlar, kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü.

AA ekibince drone ile görüntülenen bu alanların yanı sıra Atatürk Üniversitesinin kampüs alanındaki ağaçlar ve bitkiler de kar yağışıyla adeta görsel şölen sundu.

Kar kalınlığı, il merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre olarak ölçüldü.

ETİKETLER: ERZURUM KAR KAR YAĞIŞI
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