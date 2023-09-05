ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa alınacaktır. SGK+ yemek+ maaş. 0532.437 08 06
KAPORTA ATÖLYESİNE KALFA.. ŞAŞMAZ
KAPORTA ATÖLYESİNE KALFA... ŞAŞMAZ
OTO ELEMANI
Giriş Tarihi : 05-09-2023 16:52 Güncelleme : 05-09-2023 17:19
ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa alınacaktır. SGK+ yemek+ maaş. 0532.437 08 06
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