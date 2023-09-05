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KAPORTA ATÖLYESİNE KALFA.. ŞAŞMAZ

KAPORTA ATÖLYESİNE KALFA... ŞAŞMAZ

OTO ELEMANI
Giriş Tarihi : 05-09-2023 16:52   Güncelleme : 05-09-2023 17:19
KAPORTA ATÖLYESİNE KALFA.. ŞAŞMAZ

ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa alınacaktır. SGK+ yemek+ maaş. 0532.437 08 06
 

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