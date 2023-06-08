KAPLAMA ve boya atölyemize dolgun ücretle KAPLAMA ve boya atölyemize dolgun ücretle DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 08-06-2023 17:32 Güncelleme : 08-06-2023 17:32 25 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Perdizayn Perde Mağazamıza AKINCIOĞLU HURDACILIĞA DOLGUN MAAŞLA HİDRO MEKANİK KAPLAMA'YA KAPLAMA ve boya atölyemize dolgun ücretle Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır. 1235.Cadde No:97 Ostim 0312.385 79 00 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor