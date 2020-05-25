EKONOMİ
Giriş Tarihi : 25-05-2020 10:48   Güncelleme : 25-05-2020 12:05

KAPANAN ŞİRKETLER

KAPANAN ŞİRKETLER

KAPANAN ŞİRKETLER

 () salgının etkilerinin derinleştiği nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre geçen yıl nisan ayında 6 bin 789 şirket kurulurken bu sayı bu yılın nisan ayında 2 bin 878’e düştü. Bir  yıldaki azalma yüzde 57 olarak kaydedildi.

Açılan ve kapanan şirket istatistiklerine mercek tutulduğunda özellikle küçük ölçekli şahıs şirketlerinin salgına dayanamadığı gözlemlendi. Geçen yıl nisan ayında 1828 şahıs şirketi kurulurken 1265’i kapanmıştı. Buna karşın bu yıl sayılar tersine döndü. 888 şahıs şirketinin kurulduğu nisan ayında 1663 şahıs şirketi kapandı. İlgili dönemde kurulan şahıs şirketi sayısı yüzde 51 azalırken kapanan şahıs şirketi sayısı yüzde 31 arttı.

LOKANTALAR KAPANDI

Ocak-Nisan döneminde ise ülke çapında toplam 31 bin 181 kurulan şirkete karşılık 4 bin 405 şirketin kapandığı kayıtlara geçti. En çok kapanan faaliyetler ise salgının etkilerinin en çok hissedildiği hizmetler sektöründe yaşandı.

 

ETİKETLER: Türkiye Odalar ve Borsalar birliği TOBB Kapanan işyerleri
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