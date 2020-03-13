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Giriş Tarihi : 13-03-2020 09:15

Kapan-8 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

Kapan-8 operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı, Kars ve Iğdır'daki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi. 

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği belirtilerek, "Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel (62) operasyonel tim görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın yoğun desteğinde kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

ETİKETLER: kapan-8 içişleri bakanlığı operasyon
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