Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kanada Deprem Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğu bildirildi.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.

Can ya da mal kaybı yaşanmadı

Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.