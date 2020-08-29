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Giriş Tarihi : 29-08-2020 09:57

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BAŞLIYOR

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BAŞLIYOR

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BAŞLIYOR

            Kamuda esnek çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından, kamu kurumlarında pazartesi gününden itibaren uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamaları başlıyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, esnek çalışmada, sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak. İllerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı ile hastanelerde başhekimliklerce esnek çalışma düzeni belirlenecek.

Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi noktalar gözönüne alınacak. Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak.

Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev bulundukları bölgeyi terkedemeyecek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev başı yapacaklar.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine göre de, okul yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını ve bakanlığın çalışma planını dikkate alarak, belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunacağı bir planlama yapacak. EBA canlı sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, okullarda hazırlanacak planlama doğrultusunda, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecek.

  • Kaynak : Yeniçağ

ETİKETLER: çalışma hayatı mesai
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