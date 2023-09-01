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KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK EMEKLİ ŞOFÖRLER

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK EMEKLİ ŞOFÖRLER

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 01-09-2023 17:24   Güncelleme : 01-09-2023 17:24
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK EMEKLİ ŞOFÖRLER

ACELE kamu kurumlarında çalışacak Emekli Şoförler aranıyor. İvedik Caddesi No:219/ C  Yenimahalle 0542.42745 64- 0505.593 79 15
 

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ETİKETLER: kAMU KURUMLARI ŞOFÖR EMEKLİ
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