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Giriş Tarihi : 02-03-2020 14:55

Kağıthane'de dehşet anları!

İstanbul Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de dehşet anları!

İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ETİKETLER: istanbul kağıthane yangın
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