Kağıt Belge Kullanımı Azaltma Çalışmaları Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada ‘’ 2017 yılından itibaren geliştirmeye başlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi kapsamında; elektronik harcama talimatı onay belgesi, elektronik ödeme emri belgesi, elektronik fatura, elektronik teminat mektubu, elektronik personel bildirim belgesi gibi e-belgeler ile uluslararası standartlarda e-belge oluşturulmuş olup diğer tüm belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmalarına hızla devam edilmektedir’’ denildi.

Amacın, kamuda kağıt belge dolaşımını tamamen ortadan kaldırma olduğu belirtilen açıklamada, ‘’ Bu kapsamda, harcama yönetim sistemi, muhasebe yönetim sistemi, taşınır kayıt ve yönetim sistemi, kamu personeli harcama yönetim sistemi, elektronik tahsilat uygulaması gibi bilişim sistemlerini devreye alan Bakanlığımız, şimdi de kamuda kağıt belge dolaşımını ortadan kaldırmaktadır’’ denildi.

Açıklamanın devamında ‘’ Bu sayede belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik imzalı olarak tamamen elektronik ortamda sistemler ve kurumlar arasında dolaşması ve yine tamamen elektronik ortamda Sayıştay’ın denetimine sunulması sağlanmaktadır.

Söz konusu uygulama ile kamu mali yönetiminde işlemlerin hızlandırılması, kağıt kullanımının tamamen kaldırılması, evrakların harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında fiziki dolaşımına son verilerek posta ve kargo masraflarında tasarrufa gidilmesi, arşivleme sorunu çözülerek dijital arşivlemeye geçilmesi ve personel istihdamında verimlilik artışı, denetimin etkinliğinin artırılması ve elektronik denetimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Mevcut uygulamayla birlikte ödeme emri için kullanılan yıllık yaklaşık 6 milyon adet ve kanıtlayıcı belge olarak kullanılan yıllık yaklaşık 50 milyon adet kağıttan tasarruf yapılması beklenmektedir’’ ifadelerine yer verildi.